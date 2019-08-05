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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı ve 108 litre viski ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

05.08.2019 20:29 Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı ve 108 litre viski ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Müşterek Türkiye Kaçak Alkol" uygulaması kapsamında büfe, depo ve imalathanelere operasyon yaptı.
Kaçak olarak imal ve temin edilerek piyasaya sürülmeye hazır içki üretimi ile ilgili belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı ve 108 litre viski ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.K, Ü.M.B. ve C.G hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerle 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının önlendiği belirtildi.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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