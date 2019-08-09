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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

09.08.2019 17:16 Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Malkara İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, Yenidibek Mahallesinde kaçak içki olduğu belirlenen iki ayrı ev ile kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda, yapılan aramalarda 118 litre kaçak şarap, kaçak sigara ve yurt dışından ülkeye getirildiği belirlenen rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.T. H.E ve S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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