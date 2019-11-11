Haberler » Güncel » Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu - Haber

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.

11.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:57Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.

Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.

Öte yandan sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 765 lira ile 900 euro nakit paraya el konuldu. Olayla ilgili Ö.G. yakalanarak, gözaltına alındı.


- Tekirdağ

Marmaraereğlisi, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 21'e düştü
14:40 Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı
14:35 Binler "Ata'ya Saygı Yürüyüşünde" buluştu
14:35 NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu
14:40 Ticari taksi takla attı: 2 yaralı
14:33 İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının bedeninde kesik izlerine rastlandı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:41:06