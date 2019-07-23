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Tekirdağ'da kaçak kazı iddiası

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.07.2019 14:43 Tekirdağ'da kaçak kazı iddiası
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakçeşme ve Balabancık Mahallelerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda S.Y, R.A, S.G, N.M, İ.Ü. ve S.Ş'yi kepçe ile kepçe ile define ararken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada jandarma ekiplerince kaçak kazı yapımında kullanılan kepçeye ve bir kamyona el konuldu.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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