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Tekirdağ'da, kaçak midye avcılığına 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, deniz polisleri, Süleymanpaşa ilçesi liman sahasından kaçak olarak midye çıkaranların teknesine baskın yaptı.

18.08.2019 13:42 Tekirdağ'da, kaçak midye avcılığına 5 gözaltı
TEKİRDAĞ'da, deniz polisleri, Süleymanpaşa ilçesi liman sahasından kaçak olarak midye çıkaranların teknesine baskın yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı deniz polisleri, kaçak avlanmalarla mücadele kapsamında gece denetim gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan liman sahasında, kaçak midye avcılığı yapanların teknelerine baskın düzenlendi. Deniz polisi, teknede, avlanması yasak olan binlerce midyeyi ele geçirdi. Ekipler, midye dolu tekneyi yedeğe alırken, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Midyeler, daha sonra denize bırakıldı.



Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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