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Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda 19 adet ruhsatsız tabanca, 494 adet tabancalara ait fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

30.09.2019 09:53Tekirdağ'da kaçak silah operasyonu
Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda 19 adet ruhsatsız tabanca, 494 adet tabancalara ait fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 adet ruhsatsız tabanca, 494 adet tabancalara ait fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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