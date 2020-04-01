Tekirdağ'da kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
01.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:38
Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik 48 plastik şişede toplam 240 litre kaçak üretilen etil alkol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.S. ve M.S. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik 48 plastik şişede toplam 240 litre kaçak üretilen etil alkol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.S. ve M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: İnönü mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel