Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlar kahvehanesi açıldı.
08.03.2020 12:09
Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlar kahvehanesi açıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde kadınlara özel kahvehane açıldı. Açılış sonrası kadınlar hep birlikte kahvehanede kahvaltı yaparken, katılımcılar tarafından kadınlara karanfil ve hediye dağıtıldı. Açılışa katılan Beyza Mercan, köyde kadınlar kahvehanesinin açılmasından çok memnun olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kadınlarımız için çok güzel oldu. Bundan sonra burada bol bol çay, kahve, sohbet, muhabbet edeceğiz. Onların da bir alanda toplanmaya ihtiyacı vardı. Böylesi iyi oldu onlar içinde" dedi.
Köy muhtarı Hasan Önbey ise, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim amacımız kadınları bir yerde toplamak. Onu başardık. Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz, şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Cüneyt başkana ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" diye konuştu.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük, açılışta yaptığı açıklamada, "Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün bu mekanı açacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - TEKİRDAĞ
Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde kadınlara özel kahvehane açıldı. Açılış sonrası kadınlar hep birlikte kahvehanede kahvaltı yaparken, katılımcılar tarafından kadınlara karanfil ve hediye dağıtıldı. Açılışa katılan Beyza Mercan, köyde kadınlar kahvehanesinin açılmasından çok memnun olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kadınlarımız için çok güzel oldu. Bundan sonra burada bol bol çay, kahve, sohbet, muhabbet edeceğiz. Onların da bir alanda toplanmaya ihtiyacı vardı. Böylesi iyi oldu onlar içinde" dedi.
Köy muhtarı Hasan Önbey ise, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim amacımız kadınları bir yerde toplamak. Onu başardık. Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz, şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Cüneyt başkana ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" diye konuştu.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük, açılışta yaptığı açıklamada, "Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün bu mekanı açacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 8 Mart, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL