27.06.2019 13:22
Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Barış Dinçer'in (31) kullandığı 59 AJ 611 plakalı kamyon ile Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı tır Kavakçeşme Mahallesi çıkışında çarpıştı. Kamyon çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dinçer, sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılırken, diğer sürücü Tan, Malkara İtfaiye İstasyon Amirliği Kaza Kırım ekibi tarafından yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malkara- Şarköy yolu araçların kaldırılması sonucu normale döndü.
Kaynak: AA
büyükşehir belediyesi , malkara , tır , tekirdağ , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:47 SEDAŞ çalışanlarının üstün gayret ve çabaları takdirle karşılandı
14:47 6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı
14:47 'Sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmeyin' uyarısı
14:47 Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hem zeybek oynadı
14:47 /geniş haber/ Bağcılar'da "gürültü" çatışması: 2'si ağır 9 yaralı
14:47 İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLA VURULDU
14:47 Gaziantep'te FETÖ/PDY davası