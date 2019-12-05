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Tekirdağ'da kar yağışı

Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

05.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:59Tekirdağ'da kar yağışı
'ın ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Malkara'ya bağlı Elmalı Mahallesi Tepesi'ne kar yağdı. Haberi alan bir grup genç bölgeye gidip, fotoğraf çekildi. Bereket yağdığını ifade eden Uğur Çelik isimli genç, "Elmalı rüzgar güllerinin bulunduğu bölgeye kar yağdığını duyduk. Evrenbey'den arkadaşlarımı alıp hemen oraya gittik. Kar birikintisini görünce çok sevindik" dedi.

Öte yandan Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir vatandaş Subaşı Mahallesi'nde etkili olan kar yağışını telefon kamerasıyla görüntüledi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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