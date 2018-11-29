Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ
'da kar yağışı başladı.
Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde beklenen ilk kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gece saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışından memnun olduğu gözlenen vatandaşlar mutluluklarını ifade etti.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Malkara,Tekirdağ,Kar
29 Kasım 2018 Perşembe 00:25