Haberler » Güncel » Tekirdağ'da kar yağışı başladı - Haber

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar sevindirdi.

30.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:39 Tekirdağ'da kar yağışı başladı
'ın ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar sevindirdi.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçe sakinlerini ve özellikle çiftçileri sevindirdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı eksi 2 derece civarında ölçüldü.

İshakçalı çiftçi Mustafa Dinç, "Kar yağmasına çiftçiler olarak sevindik. Kar demek bereket demektir. Kurak bir dönemin ardından yağan kar çok güzel geldi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:36   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek,... - Haber
11:35   FLAŞ - Haber
11:35   Malatya'da yeni yıl hazırlıkları - Haber
11:35   Hatay'da zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi serbest kaldı - Haber
11:31   Minikler harçlıklarını Rüzgar için paylaştı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:39:13