Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkisini Kaybetti

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
İlçede 2 gündür tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Belediye ekipleri, yayaları rahatlatmak amacıyla kaldırımlarda oluşan kar birikintilerini temizledi. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
İlçe merkezinde esnaflık yapan Necip Kuşkan, "Kar
yağışı, her ne kadar esnafı etkilese de sonuç olarak berekettir. Çiftçinin yüzü gülerse, esnafın da yüzü gülecektir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Malkara, Tekirdağ, Kar, Güncel
Kaynak: İHA