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Tekirdağ'da karantinadaki öğrencilerden yurt çalışanlarına çiçek sürprizi

Yurt dışından getirildikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, çelenk ve çiçeklerle yurt çalışanlarına teşekkür etti.

04.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:24
Tekirdağ'da karantinadaki öğrencilerden yurt çalışanlarına çiçek sürprizi
Yurt dışından getirildikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, çelenk ve çiçeklerle yurt çalışanlarına teşekkür etti.
KYK Çorlu Erkek öğrenci yurdunda 13 gündür karantinada olan öğrenciler, görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiren yurt görevlileri için internetten çiçek siparişi verdi.
Çiçekler görevlilere ulaştığı sırada, öğrenciler camlardan alkışladı.
Bu sürprizle mutlu olan yurt çalışanları da öğrencilere alkışlarla teşekkür etti.
Ahmet Yesevi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Gamze Ülkü, AA muhabirine, karantina sürecince yurtta her ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını söyledi.
Görevlilerin, öğrencilerin rahat etmesi için ellerinden geleni yaptığını anlatan Ülkü, şunları kaydetti:
"Bizim için uğraşan bu güzel insanlar için bir şey yapmak istedik. 2 hafta boyunca gece gündüz demeden canla başla çalışarak bizim için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Kendimizi evimizde gibi hissettik. Onlara vefa borcumuz çok büyük, bunu ödeyemeyiz ama gitmeden onları sevindirmiş olmak çok güzel."
Yarın karantina süresi dolacak öğrenciler evlerine gönderilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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