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Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarılıyor

Marmara Denizi'nin Şarköy kıyılarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar 3. gününde de devam ediyor.

27.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:40 Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarılıyor
Marmara Denizi'nin kıyılarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar 3. gününde de devam ediyor.

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 3 gün önce dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kurtarılma çalışmaları 3 gündür sürüyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hoşköy Muhtarı Emine Açar, "Şarköy Hoşköy kıyılarında arıza yapan Rus gemisinin kurtarılma çalışmaları halen devam ediyor. Geminin akıbetiyle ilgili şu an hiçbir bilgi alamadık. Kurtarma çalışmaları 3. gününde şu an" dedi.

11 kişilik mürettebatı bulunuyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisinin karaya oturması üzerine, gemi personelinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri sevk edilmişti. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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