Haberler » Güncel » Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - Haber

Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

27.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:10 Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı
'ın ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.
sahiline 25-30 metre açıkta karaya oturan ve içerisinde 11 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin çevresine Kıyı Emniyeti römorkörü geldi.
Römorkör, gemiyi bulunduğu yerden halatlarla çıkarmak için çalışma başlattı.
Olay
Rus bandıralı "Nevado 35" adlı küspe yüklü gemi, 25 Aralık'ta dümen kilitlenmesi sonucu Mürefte sahilinde karaya oturmuştu.
Kaptanın durumu telsizle bildirmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gitmiş, bölgede yakıt sızıntısı gözlemlenmediği belirtilmişti.

Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:13   18 hakim ve savcıyı açığa aldıran deliller 'ByLock' içeriklerinden - Haber
16:12   SAHTE POLİSİ GERÇEK POLİS YAKALADI - Haber
16:12   Balon balıklarından sağlık sektörü için ham madde üretildi - Haber
16:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde... - Haber
16:07   Kartal yeni yıla ışıl ışıl girecek - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 16:14:16