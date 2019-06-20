20.06.2019 10:37
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Tekirdağ'da karı koca başlarından vurulmuş olarak bulundu

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karı koca evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Tekirdağ'ınErgeneilçesinde karı koca evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Muhammet veAyşe Yalçınkayaçiftinin yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren çiftin yakınların karı kocanın cesetleriyle karşılaştı.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin başlarından av tüfeğiyle vurularak öldüğünü belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Yalçınkaya çiftinin cesetleriÇorlu Devlet Hastanesimorguna kaldırıldı.
Evdeki av tüfeğine el konuldu.
Kaynak: AA
Ergene,Tekirdağ,Güncel

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