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Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

05.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:48 Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
'ın ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Aydoğdu Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K. ile C.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen C.K, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen C.A'nın cesedi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Katil zanlısı C.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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