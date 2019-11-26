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Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Nefize Çekiç (58) hayatını kaybederken, oğlu Ersin Çekiç (48) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

26.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:23Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Nefize Çekiç (58) hayatını kaybederken, oğlu Ersin Çekiç (48) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Erenler semti mevkiinde Hayrabolu yolu üzerinde meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Ersin Çekiç yönetimindeki 59 SL 840 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Demir (57) yönetimindeki ön plakası 59 LJ 153 çekici plakası 59 LJ 957 plakalı kömür yüklü TIR ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ersin Çekiç ile annesi anne Nefize Çekiç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza kırım aracıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Nefize Çekiç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ersin Çekiç ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'ANİDEN ÖNÜME KIRDI'

TIR sürücüsü Mehmet Demir, otomobilin aniden önüne kırdığını belirterek, "Ben yolumda geliyordum. Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine gidiyordum. Malkara istikametinden yani karşı yönden gelen otomobil aniden önüme kırdı ve benim şoför kısmına yandan vurdu. Ben kaçabildiğim kadar kaçtım ama maalesef kaza oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Tekirdağ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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