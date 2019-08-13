Tekirdağ'da Keşkek izdihamı

Tekirdağ'da Keşkek izdihamıKeşkek alabilmek için birbirini ezdiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Keşkek Şenliği'nde izdiham yaşandı. Vatandaşlar keşkek alabilmek için adeta birbirini ezdi. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Karackılavuz Mahallesi'nde 'Keşkek Şenliği' düzenlendi. Şenliğe mahallenin yanı sıra ilçeden de çok sayıda vatandaş ilgi göstererek mahallenin futbol sahasında kurulu alana geldi. Şenlikte sıra keşkek dağıtımına geldiğinde vatandaşlar bir anda dağıtımın yapıldığı alana yöneldi. Birden keşkek dağıtımında izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle keşkeği dağıtan vatandaşlar da zor anlar yaşarken, bir tabak keşkek alabilmek için uğraşan da zaman zaman birbirini ezdi. "Kalabalık var" İzdiham arasında keşkek almayı bekleyen vatandaşlardan Sevim Çankaya, "İzdiham yaşanıyor. Keşkek Şenliği'nde ilk günler olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var" dedi.

Kaynak: İHA