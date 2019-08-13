Haberler» genel» Haber

Tekirdağ'da Keşkek izdihamı

Tekirdağ'da Keşkek izdihamı Keşkek alabilmek için birbirini ezdilerTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Keşkek Şenliği'nde izdiham yaşandı.

13.08.2019 22:32
Tekirdağ'da Keşkek izdihamı
Tekirdağ'da Keşkek izdihamı
Keşkek alabilmek için birbirini ezdiler
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Keşkek Şenliği'nde izdiham yaşandı. Vatandaşlar keşkek alabilmek için adeta birbirini ezdi.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Karackılavuz Mahallesi'nde 'Keşkek Şenliği' düzenlendi. Şenliğe mahallenin yanı sıra ilçeden de çok sayıda vatandaş ilgi göstererek mahallenin futbol sahasında kurulu alana geldi. Şenlikte sıra keşkek dağıtımına geldiğinde vatandaşlar bir anda dağıtımın yapıldığı alana yöneldi. Birden keşkek dağıtımında izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle keşkeği dağıtan vatandaşlar da zor anlar yaşarken, bir tabak keşkek alabilmek için uğraşan da zaman zaman birbirini ezdi.
"Kalabalık var"
İzdiham arasında keşkek almayı bekleyen vatandaşlardan Sevim Çankaya, "İzdiham yaşanıyor. Keşkek Şenliği'nde ilk günler olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var" dedi.
Tekirdağ'da Keşkek izdihamı

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
22:32   Tekirdağ'da Keşkek izdihamı
22:28   Seyitgazi'deki yangını söndürme çalışmalarına gençler kürekler ile destek oluyor
19:49   Emniyet'ten bayram boyunca havadan helikopterle denetleme
19:17   Su borusu volkan gibi böyle patladı
19:05   Bingöl'de 1 ton 200 kilogram et, kavurma yapılıp ikram edildi
18:53   Bayramının 3. Gününde vatandaşlar yeşil alana ve sahile akın etti
18:36   Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı