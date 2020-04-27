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Tekirdağ'da kısıtlamanın ardından banka ve PTT önlerinde yoğunluk

Tekirdağ'da kısıtlamanın ardından banka ve PTT önlerinde yoğunlukTEKİRDAĞ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşanırken, banka ve PTT önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

27.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:35
Tekirdağ'da kısıtlamanın ardından banka ve PTT önlerinde yoğunluk
TEKİRDAĞ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşanırken, banka ve PTT önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan Tekirdağlılar, özellikle PTT ve banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve bankanın özel güvenlik görevlileri, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı. Kentin işlek caddeleri olan Hükümet Caddesi, Hüseyin Pehlivan Caddesi üzerinde de oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Tekirdağ'ın sahil kesiminde ise bir yoğunluğun yaşanmadığı görüldü. Tekirdağ’da kısıtlamanın ardından banka ve PTT önlerinde yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Banka, PTT, Güncel, Haber
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