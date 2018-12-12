Tekirdağ'da "Kocamın Nişanlısı" Adlı Tiyatro Oyunu

Muratlı
ilçesinde, "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatro oyunu, Muratlı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Arzu Yanardağ
, Mehmet Çepiç, İpek Tenolcay
ve Tuğba Özay
gibi ünlü tiyatrocuların yer aldığı oyuna vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi.
Oyun bitiminde Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe
, oyuncuları tebrik ederek çiçek hediye etti.
Tekirdağ,Muratlı
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:29