12 Aralık 2018, 13:29
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Tekirdağ'da "Kocamın Nişanlısı" Adlı Tiyatro Oyunu

Tekirdağ

Muratlı ilçesinde, "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Muratlı ilçesinde, "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatro oyunu, Muratlı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Arzu Yanardağ, Mehmet Çepiç, İpek Tenolcay ve Tuğba Özay gibi ünlü tiyatrocuların yer aldığı oyuna vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi.


Oyun bitiminde Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, oyuncuları tebrik ederek çiçek hediye etti. Tekirdağ,Muratlı
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:29