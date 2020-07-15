Tekirdağ'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gece vakti silah sesleri yankılandı. Bir kişi, bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumrular Sokak'ta oturan İ.Ç. ile komşusu Ü.A., gece saatlerinde tartışma yaşadı. Henüz sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Ü.A. silahına davranarak İ.Ç.'yi bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla İ.Ç.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Komşusunu yaralayan Ü.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ