Tekirdağ'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Kapaklı ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
16.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:14
Bahçelievler Mahallesi Güvercin Sokak'ta iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ufuk A. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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