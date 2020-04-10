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Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın şehir merkezinde meydana gelen feci kazada yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

10.04.2020 01:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:46
Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı
Tekirdağ 'ın şehir merkezinde meydana gelen feci kazada yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç 500 metre uzaklıkta bulunurken, sürücü ise düşen plakayı ararken yakalandı.

Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'nın Çınarlı Mahallesi mevkiinde bulunan çevreyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre S.G. isimli sürücünün idaresindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç İlçede bulunan Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkiinde yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen Yeliz K., Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahıslara çarpıp olay mahallinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisi ile karşıya geçmeye çalışan 3 kişi metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

2 kişi öldü

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak yapılan ilk incelemede Kemal Ş. ve Hakan S.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada ağır yaralanan Yeliz K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Araç 500 metre uzaklıkta, sürücü plakayı ararken yakalandı

Meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahısların cesetleri cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza bölgesinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kazaya karışan aracı kaza bölgesinden 500 metre uzakta sokak arasında park halinde buldu. İddiaya göre aracın sürücüsü ise kaza bölgesinde düşen aracının plakasını ararken gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Araç, 3. Sayfa
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