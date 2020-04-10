Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın şehir merkezinde meydana gelen feci kazada yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

10.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:06
Tekirdağ 'ın şehir merkezinde meydana gelen feci kazada yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç 500 metre uzaklıkta bulunurken, sürücü ise düşen plakayı ararken yakalandı.
Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa 'nın Çınarlı Mahallesi mevkiinde bulunan çevreyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre S.G. isimli sürücünün idaresindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç İlçede bulunan Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkiinde yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen Yeliz K., Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahıslara çarpıp olay mahallinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisi ile karşıya geçmeye çalışan 3 kişi metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
2 kişi öldü
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak yapılan ilk incelemede Kemal Ş. ve Hakan S.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada ağır yaralanan Yeliz K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
ARAÇ 500 METRE UZAKLIKTA, SÜRÜCÜ PLAKAYI ARARKEN YAKALANDI
Meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahısların cesetleri cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza bölgesinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kazaya karışan aracı kaza bölgesinden 500 metre uzakta sokak arasında park halinde buldu. İddiaya göre aracın sürücüsü ise kaza bölgesinde düşen aracının plakasını ararken gözaltına alındığı öğrenildi.
( Halil Dağ/İHA) Tekirdağ’da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Haberler
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi - Haber 09:44: Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haber 09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber