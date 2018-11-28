Tekirdağ'da Korkutan Yangın

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar vatandaşları korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi İsmet İnönü
Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Çevre sakinlerini korkutan olayda yangının bacadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken İtfaiye ekipleri, olası baca yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, baca temizliği yapmaları gerektiğine değindi. - TEKİRDAĞ
Malkara,Tekirdağ
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:35