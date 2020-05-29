Tekirdağ'da korona tedbirli cuma namazı

Tekirdağ'da vatandaşlar, aylardır cuma namazlarını kılamadıkları camilere akın etti.

Tekirdağ'da korona tedbirli cuma namazı
29.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:19
Tekirdağ'da vatandaşlar, aylardır cuma namazlarını kılamadıkları camilere akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında camiye gelen vatandaşlar mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Tekirdağ'da cuma namazı öncesi camiye gelen vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı. Camiye giriş yapan vatandaşlar kendilerine işaretlenmiş yerlerde mesafe kurallarına riayet ederek namaza durdu. Mesafe kuralları nedeniyle caminin avlusu dolup taşınca bazı vatandaşlar da caminin etrafındaki yeşillik alanda namazlıklarını açarak namaza durdu. Cuma namazı kılınıp dua edildikten sonra camiden çıkan vatandaşlar mesafe kurallarına uyarak cami kapısından çıkış yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Mimar Sinan'ın nadide eserlerden olan Rüstempaşa Camii'nde mesafe kurallarına uyarak cuma namazını kıldılar. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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