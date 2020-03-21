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Tekirdağ'da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı

Tekirdağ'da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı Tekirdağ Devlet Hastanesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Covid Polikliniği hizmete başladı.

21.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:23
Tekirdağ 'da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Devlet Hastanesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Covid Polikliniği hizmete başladı.
Dünya genelinde Korona Virüs ile mücadele sürerken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde faaliyet gösteren Tekirdağ 1. Kısım Devlet Hastanesinde Covid Polikliği açılarak hizmet vermeye başladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçer, "Sağlık çalışanlarımıza, hem örnek hem destek olmak için Covıd polikliniğine idare olarak başladık. Bu süreçte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Covıd polikliniğimiz 1.kısım hastane kantini arkasındaki Sağlık Kurulu Binasında şimdilik sabah 10: 00 akşam 22: 00 saatleri arası hizmet verecektir. Ateş ve öksürük yakınması olan hastalarımız direkt bu polikliniğe başvurabilir. Minimal semptomlu yani burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı vb. şikayetleri olan vatandaşlarımızın evde izole olarak bu durumu atlatmaya çalışmaları gerekir. Tekirdağ Devlet Hastanesi Tekirdağ'ın Güvencesi" ifadelerini kullandı. Tekirdağ’da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı

Kaynak: İHA

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Tekirdağ'da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı
Etiketler : Devlet Hastanesi, Süleymanpaşa, Koronavirüs, Tekirdağ, Genel

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