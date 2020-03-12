Tekirdağ'da "koronavirüs bilgilendirme toplantısı" düzenlendi
Tekirdağ Valiliğince, koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
12.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:24
Tekirdağ Valiliğince, koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, bu tür salgın hastalıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.
Yıldırım, tedbir, teşhis ve tedavinin koronovirüsün önlenmesi için önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti.
"Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldı. Bu işin üzerine ciddiyetle giderek Çin'de görüldüğü andan itibaren tedbirler alınmıştı. Dünyanın pek çok yerinde görünmesine rağmen koronovirüs ülkemizde daha yeni görünmeye başladı. Bu da dışarıyla teması bulunan kişiler aracılığıyla oluyor. Tekirdağ'da herhangi bir vaka tespit edilmedi. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tekirdağ'da iki hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bir risk her zaman var ama biz bu riski bileceğiz ve riski nasıl bertaraf edeceğimizi tespit edeceğiz."
Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin de koronavirüs hakkında katılımcıları bilgilendirip, hastalıktan korunma yöntemlerinden bahsetti.
Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı.
Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, bu tür salgın hastalıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.
Yıldırım, tedbir, teşhis ve tedavinin koronovirüsün önlenmesi için önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti.
"Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldı. Bu işin üzerine ciddiyetle giderek Çin'de görüldüğü andan itibaren tedbirler alınmıştı. Dünyanın pek çok yerinde görünmesine rağmen koronovirüs ülkemizde daha yeni görünmeye başladı. Bu da dışarıyla teması bulunan kişiler aracılığıyla oluyor. Tekirdağ'da herhangi bir vaka tespit edilmedi. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tekirdağ'da iki hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bir risk her zaman var ama biz bu riski bileceğiz ve riski nasıl bertaraf edeceğimizi tespit edeceğiz."
Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin de koronavirüs hakkında katılımcıları bilgilendirip, hastalıktan korunma yöntemlerinden bahsetti.
Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı.
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Kaynak: AA
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