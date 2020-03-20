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Tekirdağ'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı

Tekirdağ'da belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.

20.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:57
Tekirdağ'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı
Tekirdağ'da belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, beton zemine montajlı bankları söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci de atlatacağını söyledi.
Belediye olarak salgınla mücadelede ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştıklarını belirten Albayrak, "Vatandaşlarımızın su kesintisi yaşamaması için ödemelerde 2 ay ertelemeye gittik. Sağlık çalışanlarımızın ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmasını sağladık. Aynı zaman da kiracılarımızın ödemelerini de 2 ay erteledik." dedi.
Albayrak, il genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Bugün kent merkezinde ve bütün ilçelerdeki bankları kaldırmaya başladıklarını anlatan Albayrak, "Vatandaşlarımızın dışarı çıkıp buralarda oturmaları risk taşıyor. Onlardan uyarılara uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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