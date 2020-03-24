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Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri

Süleymanpaşa sahil dolgu alanındaki çocuk parkları ve kamelyalar şeritlerle çevrildi.

24.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:23
Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri
Süleymanpaşa sahil dolgu alanındaki çocuk parkları ve kamelyalar şeritlerle çevrildi.
Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Sahilde bulunan parklar şeritlerle çevrilirken, ekiplerin ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.
Bu arada soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Süleymanpaşa, Güncel

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