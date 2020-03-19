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Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri artırıldı

Tekirdağ ve ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

19.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:58
Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri artırıldı
Tekirdağ ve ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 11 ilçede dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.
Toplu taşıma araçlarında, otogarlarda, duraklarda ve parklarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, belediye binasına gelen vatandaşların ateşlerini de ölçüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ, Güncel

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