Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Tekirdağ'da zabıta ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sahilde denetimlerde bulundu.
05.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:38
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Süleymanpaşa sahilindeki yürüyüş alanlarını demir bariyerler ve şeritlerle kapatmıştı.
Ekipler sahilde denetimlerde bulundu.
Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Kaynak: AA
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