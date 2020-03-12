Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, şehirlerarası otobüs terminali, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları ve yer altı katlı otoparkta dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, şehirlerarası otobüs terminali, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları ve yer altı katlı otoparkta dezenfekte çalışması yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri halkın yoğun kullandığı, terminal, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları, yer altı katlı otoparkları, banklar ve Büyükşehir Belediyesine ait binaları koronavirüse karşı ilaçladı.
Sağlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Gözde ve Veteriner Şube Müdürü Özgen Manav koordinatörlüğünde Tek Ulaş tarafından işletilen Süleymanpaşa ve Çorlu'daki otobüsler de dezenfekte edildi.
Yetkililer, dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri halkın yoğun kullandığı, terminal, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları, yer altı katlı otoparkları, banklar ve Büyükşehir Belediyesine ait binaları koronavirüse karşı ilaçladı.
Sağlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Gözde ve Veteriner Şube Müdürü Özgen Manav koordinatörlüğünde Tek Ulaş tarafından işletilen Süleymanpaşa ve Çorlu'daki otobüsler de dezenfekte edildi.
Yetkililer, dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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Kaynak: AA
Manşet
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