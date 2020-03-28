Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent merkezi ile ilçelerde alınan tedbirler devam ediyor.

28.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:02
Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent merkezi ile ilçelerde alınan tedbirler devam ediyor.
Belediye ekiplerince ilçelerde ve kent merkezinde gerekli ilaçlama çalışmaları yapıldı, sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakıldı.
Toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sosyal mesafe kuralı denetlendi.
Kolluk kuvvetlerince, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunulabilecek alanlar kontrol edildi.
Polis, zaman zaman cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olanları zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Vatandaşların il genelinde "Evde kal" çağrısına uydukları gözlendi.
Tedbirler kapsamında 6 Nisan'dan itibaren toplu taşıma araçlarında nakit ödeme uygulaması kaldırılacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:41: İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular - Haber 17:41: Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı - Haber 17:41: Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı - Haber 17:40: Kaymakam; büyük şehirlerden evine dönen vatandaşları uyardı - Haber 17:40: Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber