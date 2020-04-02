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Tekirdağ'da kozmetik firması, sağlıkçılara 15 bin kolonya hediye etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kozmetik firması, bir günlük üretimi 15 bin kolonyayı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına hediye etti.

02.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:45
Tekirdağ'da kozmetik firması, sağlıkçılara 15 bin kolonya hediye etti
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kozmetik firması, bir günlük üretimi 15 bin kolonyayı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına hediye etti.
Veliköy Mahallesi'nde 25 yıldır faaliyet gösteren Kırmızıgül Kozmetik fabrikasından araçlara yüklenen kolonyalar, Çorlu Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi.
Firmanın İşletme Müdürü Seyit Ali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın sıkıntıda olduğu günlerde sağlık çalışanlarının yanında yer almak istediklerini söyledi.
Zorlu günlerin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Kara, "Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle 15 bin kolonyayı, bizler için gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılara hediye ediyoruz. Onlara elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, firmanın örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti.
Salgın nedeniyle özellikle el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Onar, "Bilim insanları el hijyenini sağlamak konusunda el dezenfektanı ve kolonyanın kullanılmasını öneriyor. Biz de bu desteklerinden dolayı firma yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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