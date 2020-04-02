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Tekirdağ'da kullanılmayan tarihi bina yandı

Tekirdağ'da kullanılmayan tarihi bina yandıTEKİRDAĞ'da kullanılmayan ve restorasyon programına alındığı belirtilen tarihi bina henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kül oldu.

02.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:26
Tekirdağ 'da kullanılmayan tarihi bina yandı
TEKİRDAĞ'da kullanılmayan ve restorasyon programına alındığı belirtilen tarihi bina henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kül oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi arasındaki Karlık Caddesi üzerinde bulunan tarihi ahşap bir binada meydana geldi. Metruk halde bulunan tarihi ahşap binadan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları başlattı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgeye gelerek, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla tarihi ahşap binada çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı ve küle dönen tarihi binanın restorasyon programına alındığı da öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tekirdağ’da kullanılmayan tarihi bina yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, İtfaiye, Güncel

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Tekirdağ'da kullanılmayan tarihi bina yandı
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