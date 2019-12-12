Haberler » Güncel » Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:08Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın
SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve Gençlik ve İl Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Alan, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Trabzon'da çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını beğenen Alan, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesini seçti.
Alan, yaptığı açıklamada, her fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün ise "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Çanakkale'de çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Üzgün, "spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesi için kullandı.
Üzgün, bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ahmet Üzgün, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07 Arjantin Başkonsolosu Rivera Hatay'da - Haber
15:06 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı - Haber
15:06 Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (3) - Haber
15:01 Çocuklar Yardım Kampanyasıyla ısındı - Haber
15:01 Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:08:28