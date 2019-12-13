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Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ile Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:00Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın
Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ile Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında bilgi alan Çevre ve Şehircilik Müdürü Tohumcu, kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" karesini seçti.
"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Tohumcu, kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" isimli karesine oy verdi.

Tohumcu, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.
Tarım ve Orman Müdürü Öcal ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını seçen Öcal, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.

Öcal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

Bora Füzesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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