Tekirdağ'da mahalleyi böcekler bastı-2

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi'ni tarım alanlarından gelen böcekler istila etti. Minik siyah renkli olan ve türü henüz belirlemeyen böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Taner Diril, "Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" dedi.Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen milyonlarca böcek mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve işyerini sardı. Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayanlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.Pınarca Mahallesi Muhtarı Taner Diril, mahalleyi saran böceklerin sarmasıyla ilgili çok şikayet aldığını belirterek, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şuan için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" dedi.MİLYONLARCA BÖCEK VARMahalle sakinlerinden Birset Güven, mahalleyi böceklerin 3 gün önce sarmaya başladığını belirterek, "Üç gündür böceklerle mücadele ediyoruz. Evlerimizi ilaçlamamıza rağmen çoğalan böcekler evlerimizi sardı. İlaçlama yaptık ama işe yaramak yerine daha da arttı. Hayatımızda böyle bir şey ile karşı karşıya kalmadık. Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki" dedi.Mahallede böcekler yüzündün büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatan Halim Güven, "Belediye ekiplerinin acilen bu işe el atmasını bekliyoruz. 27 yıldır bu mahallede yaşıyoruz, hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Evimizin içine giriyorlar, evimizin dışını sardılar, her yere giriyorlar. Milyonlarca böcek var her yerde ve biz 3 gündür mücadele ediyoruz. Sesimizi hiç kimseye duyuramadık. Gelsinler görsünler, ilaçlayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz evimizde oturamıyoruz. Bahçelerimizi, mutfaklarımızı, yatak odalarımızı böcekler sardı. Belediye görevlilerini göreve çağırıyoruz, gelsinler, görsünler ve gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alsınlar" diye konuştu.- Tekirdağ