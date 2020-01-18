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Tekirdağ'da martıların balık kapma mücadelesi

Süleymanpaşa ilçesinde sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

18.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:52Tekirdağ'da martıların balık kapma mücadelesi
ilçesinde sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.
Sahil dolgu alanında kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.

Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda kıyıya dökülen balıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların birbirleriyle yarışı, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Bu rekabet içerisinde bazı martılar balıkları kaparken, bazıları ise balık kapamadan havalandı.
Martıların bu mücadelesi vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.

Süleymanpaşa, Güncel

Kaynak: AA

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