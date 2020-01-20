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Tekirdağ'da martıların "ekmek kapma" mücadelesi ilgi çekiyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahile akın eden martıların ekmek ve balık kapma mücadelesi sahilde dolaşan vatandaşlarca ilgi ile izleniyor.

20.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:30Tekirdağ'da martıların
'ın ilçesindeki sahile akın eden martıların ekmek ve balık kapma mücadelesi sahilde dolaşan vatandaşlarca ilgi ile izleniyor.
Marmara Denizi'nde kış mevsimi ile birlikte yem bulmakta zorlanan martılar sahil dolgu alanındaki balıkçıların ekmek ve kılçık atmasıyla karınlarını doyuruyor.
Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda kıyıya dökülen kılçıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların birbirleriyle yarışı renkli görüntüler oluşturuyor.
Sahile gelen vatandaşların ilgiyle izlediği ve simit attığı martıların bazıları ekmek kaparken bazıları da kapamadan gökyüzüne havalanıyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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