Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da "mavi bayraklı" plajlarda yoğunluk

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşturdu.

27.07.2019 14:51 Tekirdağ'da
Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 59'a ulaştığı kentte vatandaşlar plajları doldurdu.
Mavi bayraklı Altınova, Kumbağ, Şarköy ve Mürefte plajlarına gelenler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Sıcaktan bunalan tatilcilerden bazıları denize girerken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla kumsalda oynadı.
Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiğini söyledi.
Çebi, "Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle temizliğiyle dikkati çeken mavi bayraklı plajları tercih ediyor. Bu yoğunluk esnafımızı da sevindiriyor." dedi.

Tekirdağ, Altınova, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:46   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:42   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:40   Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı
03:31   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:21   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:03   Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı
02:57   Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi (2)