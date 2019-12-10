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Tekirdağ'da Memur-Sen'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Tekirdağ Temsilciliği tarafından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:46Tekirdağ'da Memur-Sen'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Temsilciliği tarafından, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanı Ferruh Topuz, il temsilciliği binasında yaptığı açıklamada, insanlara karşı bazı ülkelerde zulümlerin işlendiğini söyledi.
Topuz, her zaman mazlumun yanında olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:
"Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun, ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Bizler, Memur-Sen olarak Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz.
Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar.
Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız."
Basın açıklamasına, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları ve üyeleri katıldı.

Memur Sen, Tekirdağ, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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