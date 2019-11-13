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Tekirdağ'da "merdiven park" hizmete açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "merdiven park" törenle açıldı.

13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:46Tekirdağ'da
Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "merdiven park" törenle açıldı.
Tuğlalı Park'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Aziz Yıldırım, gelecek nesillere güzel kentler bırakılması gerektiğini söyledi.
Kent meydanlarının şehirlerin simgesi olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, meydanlar vardır. Kent meydanları insanların nefes aldığı yerlerdir. Bu meydanın yapımında da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuşmada, Tekirdağ'ı daha güzel, daha yaşanılır bir şehir heline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
ilçesinin kentin simgesi olduğunu ifade eden Albayrak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süleymanpaşa ilçemiz de yatırım yaptığımız ilçelerimizden biri. Aynı şekilde diğer ilçelerimize de destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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