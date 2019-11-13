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Tekirdağ'da merdivenli park açıldı

Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa Merdivenli Park'ının açılışı gerçekleştirildi.

13.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:47Tekirdağ'da merdivenli park açıldı
'ın merkezi İlçesi Merdivenli Park'ının açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bir süredir yapımı devam eden Merdivenli Park tamamlandı. Merdivenli parkın açılışı için düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda Süleymanpaşa Merdivenli Park'nın çok güzel olduğu ve şehre hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Süleymanpaşa Merdivenli Park'ının açılışı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kadir Albayrak, Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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