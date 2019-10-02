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Tekirdağ'da meslek yüksek okulu binası tahliye edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu binası, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları nedeniyle tahliye edildi.

02.10.2019 18:06Tekirdağ'da meslek yüksek okulu binası tahliye edildi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu binası, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları nedeniyle tahliye edildi.
Silivri'de meydana gelen deprem sonrası üniversite yerleşkesinde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu binasının hasar gördüğü belirlendi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresine emniyet şeridi çekildi.
NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespiti çalışmalarının yapılması için binanın boşaltıldığını söyledi.
Üniversite olarak öğrenci, öğretim görevlisi ve idari personelin can güvenliği için önlemler aldıklarını ifade eden Şahin, "Binada detaylı tespit çalışması için binanın boşaltılması talimatı verdik. Valimiz Aziz Yıldırım'ın da bilgisiyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bilgi verildi. Ekiplerin gerekli incelemeleri yapmasından sonra binayla ilgili kararı vereceğiz. Eğitimde sıkıntı olmayacak, diğer bölümlerimizde öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecek." diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu da bir bloğunda inceleme yapılan binada hasar tespit edildiğini, ekiplerin yapacağı inceleme sonrası binanın durumu hakkındaki raporun ortaya çıkacağını kaydetti.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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