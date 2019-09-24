Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tekirdağ'da midibüs devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

24.09.2019 18:00Tekirdağ'da midibüs devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.


Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Aşağısevindikli Mahallesi sapağında gerçekleşti. Altan K.'nin idaresindeki 59 ZF 978 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Mobil Akıllı Kart Basım ve Vizeleme aracı, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle yoldan çıkarak devrildi. Mobil araç içerisinden kendi imkanları ile inen sürücü Altan K., kazayı yara almadan atlattı. Yolun güvenliğini sağlamak üzere olay yerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri geldi. Aracın kurtarılması için vinç çağrıldı. - TEKİRDAĞ


Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:22 Çocuk kavgası ailelerin araya girmesiyle mahalle muharebesine döndü
19:22 İtfaiye eri yılanın başına demir çubukla vurdu, vatandaş 'kürekle vur' deyip yol gösterdi
19:21 Küçükçekmece'de marketten hırsızlık kamerada
19:17 Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
19:13 Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı
19:06 Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
19:02 Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı