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Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi.

22.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:30Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı
'ın ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Şarköy-Malkara yolu üzeri Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'den Tekirdağ istikametine seyreden Abdülkadir Karhriman yönetimindeki 59 UL 376 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada, sürücü Abdülkadir Karhriman ve araçta bulunan Enes, Nebahat, Ahmet ve Mehmet Karhriman yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve Acil Servis ekiplerinin yardımıyla ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yağış nedeniyle aynı yerde bir otomobil daha devrildi. Kaza, şans eseri ucuz atlatıldı.
(Hüseyin Tayyar/İHA)

Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: İHA

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